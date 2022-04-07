«Склады иссякли»: Захарова и Песков оценили решение США о ленд-лизе для Украины

Страны НАТО заранее готовились к поставкам вооружений на Украину, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. И теперь Запад старается не погасить конфликт, а «подбросить в топку оружие».

По мнению дипломата, задачи переговоров сейчас сводятся к тому, чтобы перевести конфликт из горячей фазы в нормальное русло. Но Запад не заинтересован и в таких результатах.

«Вместе этого только подбрасывают в топку оружие. До такой степени доподбрасывались, что Берлин заявил, что у них склады уже, с которых можно было бы брать оружие для Украины, иссякли. Я вчера видела эти официальные заявления», – сказала Захарова в эфире проекта «Соловьев Live».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился, что одобрение Вашингтоном программы ленд-лиза для поставки оружия на Украину негативно скажется на переговорах.

«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. Конечно, это скорее будет иметь негативный эффект», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Мария Захарова объяснила безрезультативность и других переговоров – в нормандском формате по ситуации в Донбассе. По ее мнению, формат не оправдал себя из-за вовлеченности США, которые стояли за киевским режимом.

«Нормандский формат, несмотря на то, что он включал в себя с западной стороны двух гигантов, как они себя позиционируют, Германию и Францию, они ничего не могли сделать со своим киевским клиентом и нынешним, и предыдущим, ровно потому, что за киевским клиентом стоял Вашингтон во всех смыслах этого слова», – заявила представитель МИДа.

Накануне сенат США одобрил законопроект о поставках вооружений Украине по программе ленд-лиза. Документ был внесен на рассмотрение еще до начала военной спецоперации России в защиту Донбасса.

Москва, Наталья Рязанова