Ракеты комплекса «Калибр» уничтожили ракетный дивизион С-300, ранее прибывший на Украину из Европы в качестве военной помощи. под удар попали четыре пусковые установки С-300 и около 25 украинских военных, сообщили в Минобороны РФ.

«В воскресенье 10 апреля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине города Днепропетровск уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран», – говорится в сообщении.

Ракетным ударом уничтожена ремонтная база военной техники и ЗРК «Бук-М1» и «ОСА-АКМ». Высокоточные удары оставили украинскую армию без девяти танков, пяти самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация», пяти РСЗО БМ-21 «Град». Уничтожены более 60 националистов.

«Уничтожены три беспилотника в районах Балаклея Харьковской области, Гуляй Поле и Волноваха, один беспилотник в Николаевской области. Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24», – добавили в Минобороны РФ.

Напомним, Словакия отправила на Украину свой единственный ЗРК С-300. Взамен НАТО передало Словакии систему ПВО Patriot. США особо настаивали на передачу Украине С-300, потому что украинцы не умеют пользоваться более современными вооружениями.

Москва, Наталья Рязанова

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