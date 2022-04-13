Минобороны РФ: в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских морпехов

Минобороны России заявило, что в Мариуполе сложили оружие 1026 украинских морских пехотинцев. Ранее сегодня в штабе территориальной обороны ДНР сообщали о 1009 сдавшихся украинских военных в Мариуполе. Накануне о сдаче в плен более 1000 военнослужащих ВСУ в Мариуполе сообщил военкор Александр Сладков.

«В городе Мариуполь, в районе металлургического комбината «имени Ильича», в результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики, добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», – сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он уточнил, что среди сдавшихся украинских военных 162 офицера, а также 47 женщин.

По словам Конашенкова, 151 раненому украинскому морпеху на месте оказали медицинскую помощь, а затем доставили в горбольницу Мариуполя.

Сегодня утром штаб теробороны Донецкой народной республики сообщил, что еще 1009 военнослужащих Украины сложили оружие в Мариуполе после того, как приняли решение сохранить жизнь и сдаться в плен группировке войск ДНР.

Накануне вечером военкор ВГТРК Александр Сладков написал в своем телеграм-канале, что около 400 раненых и более 800 здоровых военнослужащих ВСУ 12 апреля добровольно сложили оружие и сдались Вооруженным силам РФ и народной милиции ДНР.

Москва, Наталья Петрова

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