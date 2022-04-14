Число беженцев в России превысило 790 тысяч человек

Более 790 тыс. жителей Украины, Луганской и Донецкой народных республик прибыли в Россию. За минувшие сутки через границу переправились 18,6 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам источника, больше всего беженцев прибыли из ЛДНР – свыше 440 тыс. человек. 200 тыс. прибывших – граждане России, более 128 тыс. – граждане Украины и других стран. Для приема беженцев в 43 регионах России организованы 469 пунктов временного размещения. Кроме взрослых, там находятся почти 12 тыс. детей.

На конец марта каждый десятый житель Украины покинул страну. С 24 февраля по 30 марта число украинских беженцев превысило 4 млн 19 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

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