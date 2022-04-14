Еще 134 украинских военных сдались в плен в Мариуполе

Порядка 134 украинских военнослужащих за ночь сдались российским военным. Среди сложивших оружие были 14 офицеров, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«За ночь сдались еще 134 украинских военнослужащих. Всего за сутки добровольно сдались в плен 1160 украинских военных 36-ой бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров», – сказал Конашенков на брифинге.

Также за ночь уничтожены 12 объектов противника, среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения, истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник «Байрактар ТБ-2».

Авиация за сутки поразила 48 военных объектов Украины: два пункта управления, две позиции РСЗО, радиолокационную станцию, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и другие.

За тот же период ракетными войсками и артиллерией поражены 770 объектов. Среди них: 9 пунктов управления, 101 опорный пункт, зенитный ракетный комплекс С-300, склад боеприпасов, 110 огневых позиций артиллерии, 548 районов скопления живой силы и огневых средств ВСУ.

Накануне в Мариуполе сложили оружие 1026 украинских морских пехотинцев. Днем ранее более 1000 военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Москва, Наталья Рязанова

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