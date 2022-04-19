«Помогает авиация и артиллерия России»: в ДНР заявили о начале штурма «Азовстали»

Официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о начавшемся штурме «Азовстали» в Мариуполе, где засели остатки мариупольской группировки ВСУ и неонацисты из нацбатальонов. По его словам, штурм начался при поддержке российской авиации и артиллерии.

«Частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, уже приступили к работе. В этом нам хорошо помогает Российская Федерация – это авиация и артиллерия», – сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 24». Он выразил надежду, что в ближайшее время «эти псевдозащитники украинского народа» сдадутся.

Представитель народной милиции ДНР назвал фейком информацию о наличии гражданских лиц на «Азовстали». Ранее в Сети появилось видео с командиром националистического полка «Азов»* Денисом Прокопенко, который заявляет, что на комбинате «Азовсталь» якобы находятся тысячи мирных жителей с детьми.

Басурин также отметил, что жилые кварталы Мариуполя уже находятся под контролем сил Донецкой народной республики. «Азовсталь» – промышленная зона, которая находится в центре города. Там есть дома, которые находятся рядом с ней, и любой выстрел с «Азовстали» – это попадание по гражданским объектам», – рассказал он.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин, комментируя спецоперацию на «Азовстали», заявил, что стоит задача освободить предприятие в кратчайшие сроки.

Ранее в ДНР рассказали, что затрудняет штурм «Азовстали». Под заводом оборудован подземный город, который был построен во времена СССР, а некоторые здания комплекса были сооружены так, чтобы выдержать ядерный удар, сообщили советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

Напомним, 16 апреля Минобороны России сообщило, что российские военные зачистили всю территорию Мариуполя от украинских силовиков и неонацистов. Отмечалось, что остатки группировки заблокированы на заводе «Азовсталь» – на территории предприятия осталось не более 2,5 тыс. украинских военнослужащих, боевиков нацполка «Азов»* и иностранных наемников. Им было предложено сдаться, но те проигнорировали призыв сложить оружие.

* признан террористическим и запрещен в РФ

Москва, Наталья Петрова

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