Минобороны РФ вновь предложило нацбатальонам на «Азовстали» сдаться

Вооруженные силы России вновь предложили заблокированным на заводе «Азовсталь» в Мариуполе украинским военным, боевикам нацбатов и иностранным наемникам сложить оружие с 12:00 мск вторника и прекратить любые боевые действия. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, российские военные выступили с таким предложением, «учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь», а также руководствуясь чисто гуманными принципами».

Минобороны РФ предусмотрело алгоритм капитуляции украинской группировки на «Азовстали». Так, с 13:00 мск предложено установить непрерывную связь между российской и украинской сторонами. В 13:30 всем сторонам предлагается объявить режим тишины как со стороны ВС РФ и сил ДНР, так и со стороны боевиков нацбатальонов и иностранных наемников. С 14:00 до 16:00 может состояться выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников, «без какого-либо оружия и боеприпасов», сообщил Мизинцев.

Генерал подчеркнул, что всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни. Российская Федерация гарантирует каждому из сдавшихся украинских военных и наемников соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, добавил Мизинцев.

Ранее во вторник, 19 апреля, официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о начале штурма «Азовстали».

В минувшие выходные Минобороны РФ уже предлагало сдаться окруженной на территории меткомибната украинской группировке, однако воинские подразделения и нацбаты отказались это сделать.

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Москва, Наталья Петрова

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