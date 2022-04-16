«Азовсталь» – город с подземельями и бомбоубежищами: в ДНР рассказали, что мешает штурму завода

В Мариуполе под заводом «Азовсталь» оборудован подземный город, который был построен во времена СССР. Некоторые здания комплекса были сооружены так, чтобы выдержать ядерный удар. Все это затрудняет его штурм, сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

«Азовсталь» – это огромное сооружение, огромный завод еще советской постройки, его площадь можно соизмерять с еще одним городом, с еще одним Мариуполем, со своими коммуникациями, с дорогами и подземельями. То есть, сам объект строился еще в советское время с учетом возможностей как раз в том числе и бомбежки, и блокады, и даже некоторые сооружения рассчитаны на ядерный удар», – цитирует Гагина РИА «Новости». Подземелья соединяют завод с другими объектами Мариуполя, что осложняет штурм объекта.

Кроме того, на территории «Азовстали» укрываются тысячи хорошо вооруженных бойцов, у которых большое количество боеприпасов, а также имеется достаточно серьезный парк бронетехники.

«Поэтому операция идет достаточно медленно, на первый взгляд, но, с другой стороны, надо понимать, что мы не можем рисковать живой силой, людьми. Поэтому постоянно идут артиллерийские дуэли на территории самого предприятия. И в любом случае враг будет разбит», – подчеркнул Гагин.

При этом советник уверен, что украинские военные не смогут прорваться к заводу, так как вся территория вокруг находится под контролем. Чтобы деблокировать засевших в «Азовстали» ационалистов, нужно пройти около 100 км по открытой территории. Гагин назвал подобную затею «безумно смелым решением».

Донецк, Зоя Осколкова

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