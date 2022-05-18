Глава ДНР заявил о планах по сносу «Азовстали»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что завод «Азовсталь» планируется снести. Мариуполь станет курортным городом.
«По предприятиям планируется: все, что живое, – восстанавливать... Если по [заводу имени] Ильича, то принято практически единогласное решение, что его нужно восстанавливать», – цитирует Пушилина ТАСС.
При этом на месте «Азовстали» планируются другие проекты, добавил глава ДНР. На месте меткомбината может появиться парковая зона или технопарк, сказал Пушилин.
Власти учли мнение жителей: завод загрязнял окружающую среду с момента, как появился, а потому будет снесен. Стоит отметить, что Пушилин и ранее высказывал сомнения насчет металлургического предприятия, делая акцент на экологии. Комбинат имени Ильича был построен с учетом розы ветров и не загрязнял город, а «Азовсталь» не позволяет Мариуполю стать курортом.
Мариуполь, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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