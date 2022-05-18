российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 мая 2022, 14:47 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Глава ДНР заявил о планах по сносу «Азовстали»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что завод «Азовсталь» планируется снести. Мариуполь станет курортным городом.

«По предприятиям планируется: все, что живое, – восстанавливать... Если по [заводу имени] Ильича, то принято практически единогласное решение, что его нужно восстанавливать», – цитирует Пушилина ТАСС.

При этом на месте «Азовстали» планируются другие проекты, добавил глава ДНР. На месте меткомбината может появиться парковая зона или технопарк, сказал Пушилин.

Власти учли мнение жителей: завод загрязнял окружающую среду с момента, как появился, а потому будет снесен. Стоит отметить, что Пушилин и ранее высказывал сомнения насчет металлургического предприятия, делая акцент на экологии. Комбинат имени Ильича был построен с учетом розы ветров и не загрязнял город, а «Азовсталь» не позволяет Мариуполю стать курортом.

Мариуполь, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Азовсталь» – город с подземельями и бомбоубежищами: в ДНР рассказали, что мешает штурму завода

Метки / Украина

Должны предстать перед судом: Госдума готовит протокольное поручение о запрете обмена нацистских преступников / Черногория поддержала киевский режим: отправлена военная и гуманитарная помощь / Минобороны РФ: в районе «Азовстали» объявлен режим тишины и организован гумкоридор / «Второй» Вьетнам для США: Вашингтон «кинет» Евросоюз на украинском фронте / Житель белгородского села Середа был ранен при обстреле Украиной / США нужно исцелить себя: «дефектная демократия» мешает другим странам выступить против России / Украинская группа победила на «Евровидении-2022» в Италии / Франция конфисковала собранные для детей Донбасса деньги

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Общество, Украина,