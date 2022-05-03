Глава СКР: в России находится более 2 тыс. украинских военнопленных

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что в настоящее время на территории России находится более 2 тыс. украинских военнопленных, которые добровольно сложили оружие. В их числе пять командиров бригад ВСУ. На основе данных, полученных от военнопленных, были возбуждены дела в отношении 75 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, отметил глава СК РФ в интервью RT.

«Следователи с ними (военнопленными – прим. ред.) работают, узнают много деталей об обстоятельствах преступлений украинского режима. Показания эти касаются в том числе и работы с иностранными инструкторами, а также участия граждан других стран в качестве наемников», – сообщил Бастрыкин, уточнив, что они прибыли из Великобритании, США, Норвегии, Канады, Грузии и других стран.

Как отметил глава СКР, под уголовное преследование попал гражданин Грузии Мамулашвили. По его словам, он создал на территории Украины вооруженное формирование «Грузинский национальный легион» и привлек к деятельности не меньше 24 граждан Грузии. Некоторые из них сдались и были допрошены, рассказал Бастрыкин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число иностранных наемников на Украине растет с каждым днем, Минобороны РФ вскоре представит общественности часть задержанных.

Москва, Наталья Петрова

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