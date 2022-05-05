Более 200 гражданских могут находиться под «Азовсталью»

Более 200 мирных граждан могут находиться в подземных помещениях завода «Азовсталь». В штабе операции по освобождению предприятия считают, что скрывающиеся под заводом боевики продолжают удерживать там мирных граждан.

«Ситуация там продолжает оставаться сложной. В подземных помещениях предприятия нацистами «Азова» (запрещена в России) могут насильно удерживаться еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков», – сообщил представитель штаба РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ объявило об открытии гуманитарного коридора с территории металлургического комбината «Азовсталь» для эвакуации гражданских лиц. 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 18:00 (мск) все желающие могут покинуть подземные помещения и отправиться как в Россию, так и в сторону территорий, остающихся под контролем киевского режима.

Мариуполь, Наталья Рязанова

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