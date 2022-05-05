Боевики с «Азовстали» предложили обменять мирных граждан на еду и лекарства

Боевики в «Азовстали» больше не намерены отпускать мирных граждан, а только обменивать их на продукты, сообщили в штабе операции по освобождению предприятия. Вышедшие из подземных помещений завода люди подтвердили, что у боевиков заканчивается еда.

«Они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки – пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, – только обменивать», – цитирует представитля штаба РИА Новости.

Вышедшие из «Азовстали» мирные граждане рассказали, что у боевиков был большой запас провианта в подземных помещениях под заводом. Но нацисты из запрещенного в России «Азова» не расчитывали, что им придется кормить сотни гражданских.

«Поэтому продукты у них заканчиваются. Уже неделю очень мало нам давали, один раз в сутки. А за день до нашего выхода один военный у них сказал, что поменяют нас на еду. Наверное, они оставшихся будут держать с собой до самого конца», – рассказала одна из освобившихся женщин.

Российские военные встречали подобные методы у боевиков запрещенной в России террористической ограницации ИГ в Сирии.

«Те тоже предлагали менять медикаменты и продукты на освобождаемых ими людей по весу. Так что никакие они не «герои», как называет их [президент Украины Владимир] Зеленский, – обычные террористы», – добавил представитель штаба.

Ранее в штабе допустили, что в подземных помещениях завода «Азовсталь» могут находиться более 200 мирных граждан. Для них российские военные открыли гуманитарные коридоры, которые будут действовать 5-7 мая.

Мариуполь, Наталья Рязанова

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