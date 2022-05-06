Политолог рассказал об участвующих в боях на Украине польских военных

Польша отправляет на Украину наемников и кадровых военных для участия в боях против российских сил, заявил польский политолог Конрад Ренкас. По его мнению, на стороне киевского режима будут воевать все больше иностранцев.

«Граждане Республики Польша уже воюют на Украине, и это никакие не показательные добровольцы, а наемники и отправленные туда по приказу военные. Участие иностранцев в конфликте будет расти – ведь техника и оружие, отправляемые оптом киевским властям, сами стрелять не будут», – пояснил политолог в интервью «Украине.ру».

По его мнению, России противостоит не столько Украина, сколько «весь американский блок». И этот блок готов сражаться до последнего украинца и даже дольше: поляки, канадцы, британцы могут занять место солдат, надев украинскую военную форму.

Президент России Владимир Путин отметил, что число иностранных наемников на Украине растет с каждым днем. Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 75 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины.

Варшава, Наталья Рязанова

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