Украина передала ЕС вторую часть анкеты для статуса кандидата в союз

Власти Украины заполнили и передали вторую часть анкеты для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев справился с опросником за несколько недель, а не месяцев.

«Сегодня мы сделали очень важный шаг на нашем пути в Европейский союз. Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник. Обычно на это уходят месяцы и месяцы. Но мы сделали все за считанные недели», – сказал украинский лидер в видеообращении в своем Telegram-канале.

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что Украина может стать кандидатом в ЕС в ближайшее время. Но считает, что процесс принятия Украины в союз может затянуться на десятилетия.

«В силу наших стандартов и наших критериев потребуются годы, а вполне вероятно, и десятилетия, чтобы Украина действительно могла бы присоединиться к Евросоюзу. Поэтому необходимо создать новую политическую организацию, которая бы позволила приблизить эти государства к Европе, и вместе обеспечить политическую координацию и формы солидарности в сфере безопасности, но не в такой степени, как это делает НАТО», – заявил Макрон в Берлине (цитата по ТАСС).

Он отметил, что новая организация поможет ЕС лучше взаимодействовать в покинувшей ЕС Великобританией.

Ранее Киев потребовал ускорить процедуру принятия страны в ЕС в связи с проводимой Россией военной спецоперацией. Однако министр Австрии по делам Евросоюза и конституционным вопросам Каролин Эдтштадлер заявила, что вступление Украины в ЕС не может быть достигнуто в ближайшие пять-десять лет. Она напомнила, что некоторые государства на Западных Балканах десятилетиями ждали следующего шага после получения статуса кандидата.

Киев, Наталья Рязанова

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