В Россию эвакуированы более 1,2 млн жителей Донбасса и Украины

Более 1,2 млн человек прибыли в Россию с территории Украины и донбасских республик, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Границу с Россией пересекли свыше 1,2 млн человек, включая 211 тыс. детей. Большинство из них – граждане ДНР и ЛНР, а также россияне», – рассказал источник.

К середине апреля число эвакуированных в Россию украинцев и жителей Донбасса превысило 790 тыс. человек. Более 440 тыс. из них были жителями ЛДНР.

Ранее в Крыму отметили, что часть эвакуированных жителей Мариуполя стремится вернуться домой. Для возвращения нужен паспорт с мариупольской пропиской и встречающий на другой стороне границы с действующим паспортом ДНР или Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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