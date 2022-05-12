российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 мая 2022, 12:18 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российские военные сбили 14 украинских беспилотников за сутки

Фото: vk.com/mil

Российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников в Харьковской, Черноговской, Днепропетровской областях, ЛДНР. Еще один ПЛА «Байрактар-ТБ2» уничтожен в районе острова Змеиный, сообщили в Минобороне РФ.

За сутки уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, радиолокационная станция наведения ЗРК С-300 в районе Одессы, комплекс С-300 в Харьковской области, три пусковые установки РСЗО «Смерч».

«Перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем «Смерч» над населенными пунктами Заводы, Сухая Каменка, Пимоновка, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, а также Гончаровка, Топольское и Донецк», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Российская военная спецоперация продолжается с 24 февраля. 10 мая подразделения милиции Луганской народной республики вышли на административную границу республики.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Киев, Крым, Москва, Одесса, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,