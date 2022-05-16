Российские военные сбили три украинских самолета и десять беспилотников за сутки

Российские военные сбили три украинских самолета и десять беспилотников за сутки. Также уничтожены пять складов с вооружением и горючим, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Два украинских самолета Су-25 были сбиты российскими средствами ПВО над Николаевской и Харьковской областью, еще один, Су-24, сбит в районе острова Змеиный. Средства ПВО перехватили 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в Харьковской и Херсонской областях.

Высокоточными ракетами поражены восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения, авиацией – два склада горючего. Ракетными войсками и артиллерией уничтожены 24 артиллерийские батареи на огневых позициях.

Всего за сутки поражены 445 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

С начала спецоперации российские военные уничтожили 168 украинских самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотников, 3108 танков и бронированных машин, 2949 военных машин.

Напомним, на северной окраине города Кременчуг уничтожен нефтеперерабатывающий завод и резервуары с бензином и дизтопливом, предназначенным для обеспечения военной техники украинских войск.

Москва, Наталья Рязанова

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