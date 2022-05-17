В ДНР заявили о готовящейся новой сдаче в плен боевиков с «Азовстали»

Готовится новая сдача в плен заблокированных на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе украинских военных. Об этом сообщил командир донецкого батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Точка выхода – «наш» тоннель, время выхода – скоро», – написал комбат в своем телеграм-канале. Он добавил, что «одно из условий сдачи в плен – не делать фото-видеосьемку».

Ранее сегодня штаб территориальной обороны ДНР заявил, что пока что на «Азовстали» сдались в плен 256 боевиков, из них 51 раненый – им оказывается медицинская помощь. Ряд донецких телеграмм-каналов сообщают, что часть сдавшихся в плен боевиков доставлена в исправительные учреждения ДНР для дальнейших следственных действий. Их будут проверять на причастность к военным преступлениям.

Накануне Минобороны Украины заявило об «эвакуации» с «Азовстали» 264 украинских военных, в том числе 53 тяжелораненых. Они были доставлены в населенные пункты на территории ДНР. Сдачу в плен боевиков в Киеве назвали «операцией по спасению заблокированных на территории завода защитников Украины». В Минобороны также заявили, что раненых планируют обменять на пленных российских солдат. Российская сторона информацию об обмене не комментировала.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что эвакуация украинских военных с территории «Азовстали» продолжится.

Москва, Наталья Петрова

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