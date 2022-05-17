С «Азовстали» в плен сдались более 260 боевиков. В ДНР готовятся принять еще 2 тыс. военнопленных

За сутки 265 украинских военных, укрывавшихся на заблокированном заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый», – сказал он.

Конашенков уточнил, что всех, кто нуждается в медицинской помощи, направили в больницу Новоазовска на территории ДНР.

Накануне Минобороны России сообщило о достигнутой договоренности о вывозе раненых украинских военных с «Азовстали». В военном ведомстве уточнили, что в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.

Ранее Минобороны Украины и украинский президент Украины Владимир Зеленский заявили об «эвакуации» более 200 украинских военных с территории «Азовстали». Сдачу в плен боевиков они назвали «операцией по спасению защитников Украины». В Минобороны Украины также заявили, что раненых военнослужащих планируют обменять на пленных российских солдат.

Сдача в плен украинских военных с «Азовстали» сегодня продолжилась. Как сообщил ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский, во вторник с комбината уже вышли несколько десятков боевиков, среди них есть раненые.

По данным донецких телеграм-каналов, в ДНР готовят резервные мощности для приема еще 2 тыс. военнопленных с «Азовстали».

Военкор ВГТРК Александр Сладков сообщил, что на момент начала сдачи в плен на заблокированной «Азовстали» укрывались свыше 2500 украинских военных, из них 804 – боевики «Азова»*.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Наталья Петрова

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