Минобороны РФ: в районе «Азовстали» объявлен режим тишины и организован гумкоридор

Министерство обороны России официально подтвердило информацию о достигнутой сегодня договоренности о вывозе раненых украинских военных с заблокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе. В военном ведомстве уточнили, что в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор.

«16 мая в результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

«В настоящее время в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики для оказания им всей необходимой помощи», – пояснили в военном ведомстве.

Ранее сегодня о начале эвакуации украинских военных сообщил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский, отметив, что есть проблемы с транспортировкой раненых. Военкор Борис Рожин, в свою очередь, заявил, что это не «эвакуация», а сдача в плен раненых украинских военных, которых на «Азовстали» до 600 человек.

Сегодня же командир «Востока» сообщил, что десять украинских военнослужащих вышли с комбината с белым флагом. Позднее он уточнил, что сдавшиеся боевики начали посреднические переговоры о выходе на поверхность новых военных, пожелавших сложить оружие.

Москва, Мария Соколова

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