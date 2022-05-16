Началась сдача в плен раненых украинских военных с «Азовстали»

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил о готовящейся эвакуации раненых украинских военных с «Азовстали» в Мариуполе. Позже он уточнил, что эвакуация началась.

«Группа парламентеров со стороны противника, вышедшая утром с белыми флагами, и встречная группа с нашей стороны определили маршрут выноса раненых», – написал комбат в своем телеграм-канале. Ходаковский добавил, что украинские военные уже начали расчистку завалов. «Мы наблюдаем и не препятствуем», – отметил он.

Позже комбат сообщил, что «эвакуация раненых началась». Он рассказал о проблемах проблемы с транспортировкой раненых. «К нашей стороне обратились за помощью – для ускорения процесса предоставить дополнительные носилки», – добавил Ходаковский.

Военкор Борис Рожин, в свою очередь, заявил, что это не «эвакуация», а сдача в плен раненых украинских военных. «По официальным данным, со стороны ВСУ их там всего до 600 человек. Сколько именно сдадут, пока непонятно», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня командир «Востока» сообщил, что десять украинских военнослужащих вышли с комбината «Азовсталь» с белым флагом. Позднее он уточнил, что сдавшиеся боевики начали посреднические переговоры о выходе на поверхность новых военных, пожелавших сложить оружие.

Москва, Наталья Петрова

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