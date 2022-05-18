На «Азовстали» капитулировали более 900 украинских боевиков

Заблокированные на комбинате «Азосталь» в Мариуполе украинские военнослужащие и боевики националистического полка «Азов»* продолжали сдаваться в плен до позднего вечера вторника. Об этом сообщил командир донецкого батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«С наступлением темноты процесс сдачи в плен не приостановили, до двадцати двух противник продолжал выходить с Азовстали», – написал комбат в своем телеграм-канале в среду.

Он уточнил, что только через участок на территории метзавода, который контролируют бойцы «Востока», вышли около 600 человек.

«Утром пока тишина», – отметил Ходаковский.

Меж тем штаб территориальной обороны ДНР сегодня сообщил, что на данный момент сдались в плен более 960 украинских военных с «Азовстали». «В общей сложности с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 962 украинских боевика», – говорится в сообщении.

Накануне Минобороны России сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали», из них – 51 тяжелораненый. Отмечалось, что всех, кто нуждается в медицинской помощи, направили в больницу Новоазовска на территории ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал капитуляцию украинских боевиков на заводе «Азовсталь» «эвакуационной миссией».

Ранее военкор ВГТРК Александр Сладков сообщил, что на момент начала сдачи в плен на заблокированной «Азовстали» укрывались свыше 2500 украинских военных, из них 804 – боевики «Азова»*.

Обновлено в 11:02

По данным Минобороны России, за прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика с «Азовстали», в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая с меткомбината капитулировали 959 боевиков, в том числе 80 раненых, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, 51 человек помещен в больницу Новоазовска в ДНР.

*Организация запрещена в России

Москва, Наталья Петрова

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