Минобороны РФ: оружие сложили 1730 боевиков «Азова»*

За прошедшие сутки на заводе «Азовсталь» в Мариуполе сдался в плен 771 боевик националистического полка «Азов»*. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, всего с 16 мая сложили оружие 1730 боевиков с меткомбината, в том числе 80 раненых.

«Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДНР в Новоазовске и Донецке», – добавил Конашенков.

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что с «Азовстали» вышли больше половины украинских военных и бойцов «Азова»*.

До этого военкор Дмитрий Стешин сообщил о сдаче в плен замкомандира «Азов»* Святослава Паламара с позывным Калина. По его данным, один из главарей нацбата вышел из подвалов комбината вчера вечером. Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ и военного командования ДНР пока нет.

* Организация запрещена в РФ

Москва, Наталья Петрова

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