Сдался в плен замкомандира «Азова»* Калина – военкор «КП»

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин сообщил, что накануне вечером из блокированного комбината «Азовсталь» вышел заместитель командира националистического полка «Азов»* Святослав Паламар, известный как Калина.

По словам журналиста, о выходе одного из главарей «Азова»* для сдачи в плен с территории «Азовстали» сообщил знакомый боец, участвующий в принятии капитуляции украинских военных. Отмечается, что Паламар сдался около 21:00.

«Вышел по странному совпадению на взвод Люгера – это ребята, которые в мкр «Восточный» просидели 17 дней в многоэтажке в полном окружении и их снабжали по тросу, перекинутому между домами с помощью дрона. Сейчас с Калиной занимаются. Ждем итоговую пресс-конференцию Калины», – написал Стешин в своем телеграм-канале.

Официального подтверждения этой информации от Минобороны России и военного командования ДНР пока нет.

Надо отметить, что замглаваря «Азова»* и командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына регулярно записывали и выкладывали видео из подземелья «Азовстали».

Напомним, в среду, 18 мая, с территории «Азовстали» вышли и сдались в плен еще 785 украинских военных. Ранее Минобороны России сообщило, что за два дня (16-17 мая) сдались в плен 959 украинских военных, в том числе 80 раненых, из них 51 человек помещен в больницу Новоазовска в ДНР. Таким образом, общее число капитулировавших с меткомбината украинских военных и боевиков «Азова»* превысило 1700.

Ранее военкор ВГТРК Александр Сладков рассказал, что к моменту сдачи в плен на территории «Азовстали» находились свыше 2500 человек, 804 из них – «азовцы»*.

*Организация запрещена в России

Москва, Наталья Петрова

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