Российские войска уничтожили украинские ракетные комплексы С-300 и «Бук-М1»

Высокоточные ракеты ВКС России уничтожили украинские дивизион ЗРК С-300 в Николаевской области и дивизион ЗРК «Бук-М1» в районе Славяногорска в ДНР. Российские силы также поразили 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами ПВО в Харьковской и Херсонской областях уничтожены 15 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар-ТБ2». В районах населенных пунктов Харьковской области и Херсонской области перехвачены 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч», – сказал Конашенков на брифинге.

За сутки 15 пунктов управления, две станции радиоэлектронной борьбы, 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Разными родами войск также поражены 379 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

С начала военной спецоперации российские военные уничтожили 395 установок РСЗО, 1562 орудия полевой артиллерии и минометов, 3026 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее российские военные выявили огневые позиции нацистского батальона «Айдар» на территории церкви Похвалы Богоматери в Павлограде Днепропетровской области. Артиллерию и РСЗО установили совсем близко к густонаселенным жилым кварталам.

«Боевики, зная, что жертвами таких преступных действий станут мирные жители, целенаправленно обстреливают позиции Вооруженных Сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь», – пояснили в Минобороны.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»