Французский волонтер потребовал у Парижа ответа за современное оружие у «Азова»

Французский волонтер Адриан Боке потребовал ответа у властей Франции за современное оружие в руках боевиков экстремистской группировки «Азов». Бывший военный выступил в эфире Sud Radio после поездки на Украину с гуманитарной миссией. Он заявил, что боевики неонацистского полка носят оружие, отправленное Украине из Франции и Евросоюза.

«Я обращаюсь к французскому правительству. Как вы можете объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину?» – спросил Адриан Боке.

Видеозапись эфира опубликована на YouTube-канале радиостанции.

Волонтер предположил, что с помощью западного оружия, отправленного для ВСУ, неонацисты легитимизируют свое положение в официальных украинских структурах. По мнению Боке, президент Франции Эммануэль Макрон осознает, что ситуация сложилась неоднозначная.

«Почему Макрон не ездит на Украину? По-моему, Макрон начинает понимать, что французское оружие и французские боеприпасы попадают в руки неонацистов», – предположил волонтер.

Россия неоднократно указывала на опасность массовых поставок вооружений на Украину, распределение которого происходит бесконтрольно. Так, в официальной ноте в адрес Белого дома США Москва предупредила, что поставки Вашингтона и НАТО вооружений на Украину могут привести к «непредсказуемым последствиям». И просила не игнорировать «угрозу попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований на Украине».

США и страны ЕС увеличили число поставок вооружений на Украину после начала российской спецоперации по защите населения Донбасса. Военная операция началась 24 февраля после просьбы о помощи руководства ЛДНР.

Париж, Наталья Рязанова

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