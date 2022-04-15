«Будут непредсказуемые последствия»: Россия направила ноту США из-за военной помощи Украине

Россия направила США официальную дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки Вашингтона и НАТО вооружений на Украину «подливают масла» в конфликт и могут привести к «непредсказуемым последствиям». Об этом сообщает газета The Washington Post, которая ознакомилась с копией письма. Москва призвала США прекратить вооружать Украину.

По данным издания, документ под названием «Об озабоченности России в связи с массированными поставками вооружения и военной техники киевскому режиму», датированный вторником, был направлен после того, как президент США Джо Байден одобрил резкое расширение спектра вооружений, поставляемых Украине. Речь идет о пакете военной помощи на 800 млн долларов, который включает 155-мм гаубицы, беспилотники и бронетехнику, а также дополнительные переносные зенитные, противотанковые средства и миллионы патронов.

Как пишет газета, нота была передана Госдепу российским посольством в Вашингтоне. В Госдепе отказались комментировать содержание двухстраничной дипломатической ноты или какой-либо ответ США.

Россия обвинила США и их союзников по НАТО в нарушении «жестких принципов» переброски вооружений в зоны конфликта и в игнорировании «угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований на Украине», отмечается в публикации WP.

«Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», – приводит издание выдержку из ноты.

Напомним, в среду, 13 апреля, президент США Джо Байден по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что его страна выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов, который среди прочего будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.

США передадут Киеву 11 вертолетов Ми-17, ранее предназначавшихся для Афганистана, 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade, 500 ракет Javelin.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»