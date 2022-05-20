Российская ПВО сбила 10 украинских беспилотников за сутки

Российскими средствами ПВО сбиты 10 украинских беспилотников над населенными пунктами Харьковской области. Также уничтожены ЗРК «Оса-АКМ» и радиолокатор для наведения С-300, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Средства ПВО также перехватили 17 снарядов, выпущенных украинскими системами залпового огня «Смерч», в районе поселений Топольское, Малая Камышеваха, Снежковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области.

За сутки российские военные уничтожили 19 пунктов управления, 24 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, 10 складов боеприпасов и горючего. Поражены 305 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о скором освобождении Луганской народной республики. Украинские военные не выпускают местных жителей из населенных пунктов и используют их в качестве живого щита, пытаясь задержать продвижение российских войск.

Россия проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Российские войска вошли на территорию донбасских республик 24 февраля после просьбы руководства ЛДНР о помощи против агрессии киевского режима.

Москва, Наталья Рязанова

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