«А концовка будет в дипломатии...»: Зеленский захотел «кровавой победы» над Россией

Украинский президент Владимир Зеленский высказал мнение, что боевые действия на территории Украины будут завершены благодаря дипломатическим усилиям. Этому будет предшествовать «кровавая победа» над Россией, убежден он.

«Победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии, я уверен в этом, потому что есть некоторые вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы не сможем завершить», – сказал Зеленский в интервью украинским журналистам на телеканале «Украина 24». Он подчеркнул, что «мы хотим вернуть все, а РФ хочет все не отдать, то есть ничего не отдать», сообщает издание «Страна.ua».

Зеленский также сообщил, что сейчас с украинской стороны в боевых действиях против РФ участвуют 700 тысяч человек. Со стороны России, по его оценке, задействован «действительно большой объем». «На сегодняшний день с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы», – полагает он. Надо отметить, что Минобороны России не раскрывало численность войсковой группировки, участвующей в спецоперации на Украине.

Кроме того, украинский президент заявил, что рассчитывает вернуть военных, сдавшихся в плен на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, по процедуре обмена. В Киеве капитуляцию военнослужащих и боевиков националистического полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ) называют «эвакуацией» с «Азовстали».

«Ребята от военных получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свою жизнь… Дальше все зависит от того, что на себя брали ООН, «Красный крест», Российская Федерация, что они будут все в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена», – сказал Зеленский.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината «Азовсталь» и Мариуполя от украинских боевиков. По данным Минобороны, в пятницу, 20 мая, в плен сдалась последняя группа в количестве 531 человека, а всего с 16 мая сложили оружие 2439 «азовцев» (запрещены в РФ) и ВСУшников, заблокированных на «Азоовстали».

Киев, Наталья Петрова

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