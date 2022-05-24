Российские военные уничтожили крупный склад ВСУ со снарядами к гаубицам из США

Высокоточные ракеты уничтожили шесть украинских складов боеприпасов, включая хранилище 155-мм снарядов к американским гаубицам, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

За сутки разбиты 89 пунктов управления, самоходный артиллерийский дивизион, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». Ракетные войска и артиллерия поразили 137 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, 13 танков и бронемашин, четыре установки РСЗО «Град». Были поражены 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

«В районе Краматорска Донецкой народной республики сбит украинский самолет МиГ-29. Средствами ПВО сбито пять беспилотников, а над поселениями Топольское, Семеновка и Сухая Каменка Харьковской области перехвачены четыре украинских снаряда РСЗО «Смерч», – сказал представитель Минобороны РФ.

Ранее в Пентагоне заявили, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon, а Чехия – вертолеты огневой поддержки, танки и ракетные системы.

Российская военная спецоперация началась 24 февраля после просьбы руководства донбасских республик о помощи. Западные страны отреагировали ужесточением антироссийских санкций и увеличением военных поставок на Украину.

Москва, Наталья Рязанова

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