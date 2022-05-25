В Запорожье уничтожены цеха для сборки двигателей боевой авиации Украины

Российские войска высокоточными ракетами уничтожили цеха завода «Мотор Сич» по сборке двигателей для военных самолетов беспилотников. Также поражены две базы горючего и два склада с боеприпасами и вооружением ВСУ.

«Высокоточными ракетами большой дальности в Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе беспилотников», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

За сутки российские военные уничтожили 54 пункта управления ВСУ, два радиолокационных поста ПВО, две базы горючего в Харьковской области, военная техника на базе хранения в районе Бахмута. Разбиты два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Харьковской и Николаевской областях, штаб территориальной обороны в Соледаре.

«В районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск в Донбассе», – добавил Конашенков.

Также поражены 447 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 и 11 беспилотников, включая один «Байрактар ТБ-2».

Порт Мариуполя полностью очищен от мин и начал работу в обычном режиме.

Напомним, Минобороны анонсировало открытие гуманитарного коридора для безопасного выхода из порта Мариуполя иностранных судов в направлении Черного моря. Коридор протяженностью 115 миль и шириной 2 мили начнет действовать с 08:00 мск 25 мая.

Москва, Наталья Рязанова

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