МАГАТЭ сообщило о больших запасах плутония и урана на Украине

Порядка 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана находится на Запорожской АЭС, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он обеспокоен, не разграблены ли эти запасы.

«Цифры о запасах ядерного топлива на Запорожской АЭС на Украине. Гросси сказал, там находится 30 000 кг плутония и 40 000 кг обогащенного урана. Агентство хочет быть уверенным, что запасы не пропали», написал журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман в соцсети.

Глава МАГАТЭ сделал свое заявление на Давосском экономическом форуме. Он надеется, что представителям агентства удастся побывать на АЭС и лично убедиться, что радиоактивный материал в сохранности.

Замглавы экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев отметил, что вся работа МАГАТЭ оказалась под вопросом. Агентство 15 лет работало с Ираном, чтобы не допустить создание ядерного оружия.

«И теперь выясняется, что в самом центре Европы быстро разворачивались события, ставящие под угрозу весь контроль за нераспространением», – заявил эксперт «Ленте.ру».

Кондратьев добавил, что 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана – это очень большие запасы. Опасность материалов можно оценить, только зная степень их обогащения.

«Если мы говорим об уране, для производства ядерного оружия обогащение должно быть выше 80%. В атомных энергоблоках, как правило, используют обычный уран, обогащенный до 2-5%», – пояснил эксперт

Как сообщал «Новый День», 28 февраля российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС на Украине и укрепили охрану. АЭС продолжила работу в обычном режиме, радиоактивная обстановка оставалась в норме. МИД РФ пояснил, что контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС установлен, чтобы не допустить провокаций со стороны киевского режима, террористических формирований и иностранных наемников.

Москва, Наталья Рязанова

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