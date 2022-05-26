На «Азовстали» обнаружили спрятавшихся украинских военных

На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе задержали нескольких украинских военных, которые остались на комбинате после сдачи в плен основных сил ВСУ и националистического полка «Азов»*. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, они не оказывали сопротивление.

Как отметил Пушилин, сейчас нельзя с уверенностью сказать, что на меткомбинате не осталось украинских военнослужащих или неонацистов из «Азова»*.

«Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то? Я не скажу, что они 100% есть или 100% уже все зачищено» – сказал руководитель ДНР в интервью РИА «Новости». В то же время он отметил, что такие военные не представляют активной угрозы.

О том, что на «Азовстали» могут оставаться украинские военные, заявил и официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В настоящее время идет «тщательная, доскональная проверка всей территории «Азовстали», – добавил глава ДНР.

Напомним, 20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината «Азовсталь» и Мариуполя от украинских боевиков. По данным Минобороны, всего с 16 мая сложили оружие 2439 «азовцев»* и украинских военнослужащих, которые месяц были заблокированы на территории завода.

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Москва, Наталья Петрова

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