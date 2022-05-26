Российские военные разбили пополнение ВСУ в момент прибытия

Артиллерийскими и ракетными ударами разбито пополнение для украинской группировки в Донбассе, рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также уничтожены 15 иностранных специалистов, прибывших с охраной в Николаевскую область.

«На железнодорожной станции Покровск ДНР уничтожены во время выгрузки подразделения и техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшие для усиления украинской группировки на Донбассе. В районе Днепровского в Николаевской области уничтожен центр радиоэлектронной разведки, 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», – сказал представитель министерства на брифинге.

За сутки российскими силами поражены 504 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 62 пункта управления, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Уничтожены две артиллерийские батареи, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях.

«Российскими средствами ПВО сбит украинский вертолет Ми-24, доставлявший боеприпасы военно-транспортный самолет воздушных сил Украины. Уничтожены 13 украинских беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства», – добавил Конашенков.

Накануне Киев обвинил Германию в неудачах украинской армии на лисичанско-северодонецком направлении. Оружие, за передачу которого проголосовал Бундестаг, на Украину так и не поступило.

Москва, Наталья Рязанова

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