российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 мая 2022, 12:22 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Минобороны РФ: сорвана очередная попытка ВСУ переправиться через Северский Донец

Фото РИА «Новый День»

Российские военные сорвали очередную попытку ВСУ навести понтонную переправу через реку Северский Донец, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также за сутки уничтожены пять «Градов», один «Бук» и сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

«В районе Завгороднего в Харьковской области в результате удара по понтонной роте сорвана попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец. Ракетными войсками и артиллерией также поражены 53 артиллерийских огневых позиции», – сказал Конашенков на брифинге.

Российские средства ПВО над поселением Беляры Одесской области сбит МиГ-29. На территории Донецкой народной республики уничтожены восемь украинских беспилотников, а над Сватово в Луганской народной республике перехвачена баллистическая ракета «Точка-У».

В районе населенного пункта Бахмут в ДНР нанесен удар по позициям 10-й отельной горной штурмовой бригады ВСУ. Поражены семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Всего за сутки поражены 469 таких районов.

Уничтожены пять установок РСЗО «Град», пусковая установка ЗРК «Бук-М1» и радиолокатор подсвета и наведения украинского ЗРК С-300. Разбиты семь командно-наблюдательных пунктов и 77 пунктов управления, два склада боеприпасов.

«В результате ударов авиации уничтожены более 250-ти националистов, выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля», – добавил представитель министерства.

Как сообщал «Новый День», США обсуждают отправку на Украину реактивных систем залпового огня, о чем давно просит киевский режим. Вашингтон сомневается, не использует ли Киев эти вооружения для атак на территории России.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Донбасс, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,