Киев пугает Запад Третьей мировой войной и отказывается договариваться с Москвой

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк предрек начало Третьей мировой войны в случае победы России над Украиной. Он также заявил, что на сегодняшний день подписание мирного договора между Украиной и Россией невозможно.

«Если Россия не проиграет, то реваншизм… будут только набухать. Будут становиться все больше и масштабнее. И война третья мировая, которой они так боятся, точно будет», – заявил Подоляк в эфире телемарафона, передает «Страна.ua».

Он объяснил интенсивные боевые действия, которые сейчас ведутся в Донбассе, «планами» России «забрать хотя бы часть нашей территории». Подоляк в связи с этим заявил о невозможности заключения с Россией мирного договора на данном этапе. «Сегодня говорить о том, что можно договориться о каком-то договоре, юридически, который будет фиксировать итоги войны, невозможно», – сказал он. Ранее Подоляк сообщил, что переговоры между Украиной и Россией прекратились по инициативе украинской стороны. А украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Киев не вернется к столу переговоров, пока не вернет территории, находящиеся теперь под контролем российских военных.

Между тем, сегодня Зеленский заявил, что у Украины «есть что обсудить с российским лидером», но Россия «не готова к серьезным переговорам», передает Reuters. «Я не говорю вам, что наши люди очень хотят с ним поговорить, но мы должны столкнуться с реалиями того, что мы переживаем», – сказал Зеленский в обращении к Индонезийскому аналитическому центру. Он добавил, что Украина хочет сохранить свой суверенитет и собственные территории», отметив, что Россия не демонстрирует «готовность к серьезным мирным переговорам».

Ранее МИД России сообщил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса, поэтому обсуждения путей выхода из ситуации прекратились. Отмечалось, что министерство ждет от Украины конструктивной позиции и реакции на переданные предложения, чтобы возобновить переговоры.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу глав ЛНР и ДНР о помощи в отражении украинской агрессии. Целью спецоперации он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. Путин заявил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. По его словам, Россия выступает за право народов Украины на самоопределение.

Киев, Наталья Петрова

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