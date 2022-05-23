МИД РФ назвал условие для нового раунда переговоров с Украиной

Украина должна проявить конструктивную позицию для возобновления переговоров, считает замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он напомнил, что переговорный процесс остановился не по вине российской стороны.

«Это не наша инициатива заморозить переговоры. Мы готовы вернуться к переговорам, как только Украина проявит конструктивную позицию, предоставит, по крайне мере, реакцию на переданные нами предложения», – цитируют замминистра «Известия».

Ранее Руденко заявил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса, поэтому обсуждение остановилось. Россия так и не получила ответа на переданный украинской стороне проект итогового документа для подписания.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что финал ситуации в стране будет за дипломатией, но только после «кровавой победы» над Россией. При этом он заявил, что победа будет очень сложной.

Москва, Наталья Рязанова

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