Силы ДНР и РФ взяли под контроль город Красный Лиман

Город Красный Лиман освобожден от украинских националистов в ходе военной спецоперации, сообщили в Минобороны России. За сутки сбиты два Су-25 и один вертолет украинских воздушных сил.

«В результате совместных действий подразделений народной милиции Донецкой народной республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов Красный Лиман. Уничтожены передовой пункт управления 30-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления бригады терробороны в Соледаре», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российские истребители сбили два украинских самолета Су-25, а средства ПВО – вертолет Ми-8 и 18 беспилотников над Харьковской и Николаевской областями, территорией Луганской народной республики. ПВО также перехватила баллистическую ракету «Точка-У» в районе Сватово в ДНР, а над Харьковской и Херсонской областями – семь снарядов РСЗО «Смерч».

За сутки российские войска уничтожили 68 командно-наблюдательных и пунктов управления, узел связи, восемь складов боеприпасов. Поражены 685 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Разбиты две батареи РСЗО «Град», 42 украинских артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях.

Накануне российские военные сорвали очередную попытку ВСУ навести понтонную переправу через реку Северский Донец.

Москва, Наталья Рязанова

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