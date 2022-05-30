Российские войска разбомбили ангар с танками и орудиями большого калибра ВСУ

Российская артиллерия уничтожила ангар с 15 украинскими танками и БМП, пятью крупнокалиберными орудиями. Еще 55 артиллерийских и минометных батарей были разбиты на огневых позициях.

«В результате артиллерийского удара по ангару судостроительного завода «Океан» в Николаеве уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

За сутки российские военные поразили 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, четыре установки РСЗО БМ-21 «Град». Также уничтожен склад боеприпасов около Новомихайловки в ДНР.

«Российскими средствами ПВО сбиты 15 украинских беспилотников. В Харьковской и Херсонской области перехвачены девять украинских снарядов РСЗО «Смерч», – добавил представитель Минобороны.

Также поражены 65 пункта управления, два командно-наблюдательных пункта и узел связи, 694 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Накануне уничтожен крупный арсенал ВСУ на территории промышленных складов в Кривом Роге. ВСУ также лишились самолета-штурмовика и четырех беспилотников.

Москва, Наталья Рязанова

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