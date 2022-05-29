Российские военные уничтожили крупный арсенал ВСУ

Российские военные высокоточными ракетами уничтожили крупный арсенал ВСУ на территории промышленных складов в Кривом Роге. ВСУ также лишились самолета-штурмовика и 67 пунктов управления за сутки.

«Российскими средствами ПВО сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины, четыре украинских беспилотника, а также перехвачен снаряд РСЗО «Смерч» в районе Малой Камышевахи в Харьковской области», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Авиация РФ уничтожила более 300 националистов и до 50 единиц военной и спецтехники ВСУ. Ракетные войска и артиллерия поразили 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений украинских националистов. Также за сутки поражены 674 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили пусковую установку ЗРК «Оса-АКМ» в районе Николаевки, две артиллерийских батареи на огневых позициях, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов.

Накануне Минобороны объявило об освобождении города Красный Лиман.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»