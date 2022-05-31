Российские войска сбили украинский Су-25 и шесть беспилотников

Российские военные сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины над Николаевской областью. Над Луганской и Донецкой народными республиками и Харьковской областью за минувшие сутки уничтожены шесть беспилотников, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

За сутки уничтожены четыре склада с боеприпасами и склад горючего.

«Ракетными войсками и артиллерией поражено 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей. Уничтожены украинская батарея РСЗО «Ураган» и батарея РСЗО «Град», – сказал Конашенков во время брифинга.

Также поражены 45 пунктов управления и радиолокационная станция, 499 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

С начала военной спецоперации уничтожены 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и бронемашин, 454 установки РСЗО, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов.

Накануне российская артиллерия уничтожила ангар с 15 украинскими танками и БМП, пятью крупнокалиберными орудиями. Еще 55 артиллерийских и минометных батарей были разбиты на огневых позициях.

Москва, Наталья Рязанова

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