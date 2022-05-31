Парламент Украины поддержал введение санкций против патриарха Кирилла

Верховная рада поддержала введение санкций против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла и других представителей РПЦ.

«Рада проголосовала за введение санкций против патриарха Кирилла», – сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале. Под ограничительные меры также могут попасть глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), а также заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Санкции предусмотрены сроком на 10 лет.

Теперь решение Рады должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Напомним, в апреле в украинский парламент был внесен законопроект о санкциях против представителей РПЦ. В проекте предлагалось ввести «специальные экономические и другие ограничительные меры» против патриарха Кирилла и трех вышеперечисленных представителей Русской православной церкви.

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что глава РПЦ может оказаться в списке новых персональных санкций ЕС против России, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета. Введение рестрикций против патриарха Кирилла обсуждается странами Евросоюза с конца апреля. С такой инициативой выступили власти Литвы. Глава МИД этой страны Габриэлюс Ландсбергис тогда заявил, что патриарх Кирилл занимается «гублением душ».

В начале мая ряд зарубежных СМИ сообщили о предложении Еврокомиссии ввести санкции против главы Русской православной церкви в рамках шестого пакета мер в ответ на спецоперацию РФ на Украине. В РЦП на это заявили, что включение патриарха Кирилла в черный список Евросоюза «не имеет ничего общего со здравым смыслом».

Киев, Наталья Петрова

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