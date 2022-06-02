Российская авиация разбомбила 10 украинских танков и БМП

Российская авиация за сутки уничтожила 240 украинских националистов и 39 единиц вооружений и военной техники. Также разбомбили склады боеприпасов и топлива ВСУ на территории Донецкой народной республики.

«Ударами авиации уничтожено до 240 националистов, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», 10 танков и боевых машин пехоты, три установки РСЗО БМ-21 «Град», семь артиллерийских орудий и минометов, 17 спецмашин», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами в районе Харькова поражены пункты управления запрещенных в РФ украинских нацформирований «Кракен» и «Азов». Всего за сутки поражен 131 пункт управления.

Российские истребители сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины, а средства ПВО уничтожили семь беспилотников. Также поражены 146 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, 615 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Минобороны РФ предупредило, что в городе Шостка Сумской области киевским режимом планируется провокация. ВСУ намерены обстрелять территорию РФ из переданных Штатами ракетных систем большой дальности.

Москва, Наталья Рязанова

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