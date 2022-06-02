Минобороны РФ: поток иностранных наемников на Украину иссяк

Поток прибывающих на Украину иностранцев, желающих выступить с оружием против российских войск, практически иссяк, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Число уже находившихся на Украине иностранных наемников сократилось почти вдвое.

Конашенков отметил, что число наемников в подразделениях ВСУ и Нацгвардии в Донбассе сократилось на порядки. И не все они успевают поучаствовать в боевых действиях.

«Общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тыс. человек. Сотни их были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения доподготовки и слаживания тактических подразделений», – рассказал представитель Минобороны.

Он отметил, что командиры ВСУ жертвуют иностранцами в первую очередь, жалея украинских военных. Об этом рассказывают попавшие в плен наемники из других стран. Большинство из них плохо подготовлены и не имеют боевого опыта, поэтому после первого опыта военного столкновения стараются скорее покинуть Украину.

«Киевский режим всячески препятствует их выезду за рубеж. Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков, родственники наемников в странах проживания об их гибели просто не знают», – добавил Конашенков.

При этом, киевский режим в ускоренном режиме выдает наемникам украинские паспорта и включают их в списочный состав воинских подразделений ВСУ или Нацгвардии. Этими мерами Киев пытается защитить иностранцев, но безуспешно. Так, Генпрокуратура ДНР сообщила о завершении расследования в отношении наемников из Британии и Марокко. Им грозит смертная казнь за участие в боевых действиях против Донбасской республики.

Москва, Наталья Рязанова

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