Российская авиация уничтожила 13 украинских танков и боевых машин пехоты за сутки. Также разбиты пять складов боеприпасов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения.

«Уничтожены 13 украинских танков и БМП, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», две минометных батареи, две установки РСЗО «Град», восемь артиллерийских орудий», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

За сутки поражены 26 пунктов управления, а в Николаевской области – пункт управления беспилотниками ВСУ. Разбиты 595 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, более 360 националистов, 49 единиц вооружения и военной техники. Уничтожены 122 украинских артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях.

«Российскими средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотника, перехвачены три снаряда РСЗО «Ураган» над Петропольем и Каменкой в Харьковской области и Новоселовкой Второй в ДНР», – добавил Конашенков.

Как сообщал «Новый День», украинские боевики не позволяют мирным жителям вернуться в свои дома, находящиеся в освобожденной части Херсонской области.

Москва, Наталья Рязанова

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