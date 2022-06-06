Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в небе над Донецкой народной республикой, рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. А высокоточные ракеты разбомбили завод, где восстанавливали бронетехнику ВСУ.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования на окраине Лозовой в Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ», – рассказал Конашенков.

За сутки уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, склад горючего и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Поражены 13 пунктов управления ВСУ, 519 районов скопления живой силы и украинской военной техники, 13 беспилотников.

Российская авиация разбила восемь танков и бронеавтомобилей, установку РСЗО «Град», батарею полевой артиллерии, 10 специальных автомобилей. Ракетные войска и артиллерия уничтожили 10 танков, две установки РСЗО «Град», 17 орудий полевой артиллерии и минометов, 17 спецмашин. Они же за сутки разбомбили 34 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений.

Российская военная спецоперация началась 24 февраля по просьбе руководства ДЛНР. Главными задачами операции стали демилитаризация и денацификация Украины. В ответ Запад увеличил количество поставляемых киевскому режиму вооружений.

Москва, Наталья Рязанова

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