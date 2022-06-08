Российские войска разбомбили бронетанковый завод и запасы топлива ВСУ

Российские высокоточные ракеты поразили бронетанковый завод и хранилище топлива под Харьковом. По данным Минобороны РФ, на заводе ремонтировали технику ВСУ.

«Высокоточными ракетами в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого проводили ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ. В районе Чугуева в Харьковской области уничтожено хранилище топлива для техники ВСУ», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также точными ударами уничтожены четыре склада с вооружением и боеприпасами для ВСУ на территории Донецкой и Луганской народных республик, Харьковской области. Еще четыре склада боеприпасов в Запорожской области разбили ракетчики и артиллерия.

За сутки уничтожены восемь танков и девять единиц бронетехники, артиллерийская батарея и еще 15 минометов и орудий артиллерии. Разбиты пять установок РСЗО «Град», две батареи РСЗО «Ураган» и две батареи «Смерчей».

«Российскими средствами ПВО сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8 и 11 украинских беспилотников», – добавил Конашенков.

ПВО перехватили три ракеты «Точка-У» и пять реактивных снарядов «Смерча» в районе Чернобаевки Херсонской области.

Также за сутки уничтожены 71 пункт управления, 337 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 27 специальных автомобилей, а также боевые машины ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ» в Харьковской области.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении значительной части Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца. Полностью взяты под контроль жилые кварталы Северодонецка.

Москва, Наталья Рязанова

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