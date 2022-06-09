Следователи допрашивают более 200 пленных украинских офицеров с «Азовстали»

Следователи РФ ведут допросы более 200 украинских офицеров, которые сдались в плен на «Азовстали». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Продолжается работа по идентификации личностей сдавшихся участников ВСУ и националистов, в том числе с завода «Азовсталь». Проводятся допросы таких лиц, среди них свыше 200 офицеров», – говорится в сообщении.

Об этом было доложено главе СК РФ Александру Бастрыкину в Мариуполе, где он провел очередное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими военными и нацбатами в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины.

По данным ведомства, всего на сегодняшний день российскими следователями возбуждено и расследуется свыше 1100 уголовных дел о преступлениях украинских военных и националистов. «Количество потерпевших непрерывно растет: на текущий период признано таковыми и допрошено более 75 тысяч человек, среди которых порядка 13 тысяч несовершеннолетних», – отметили в СКР.

Также сообщается, что Следственный комитет совместно с ФСБ и ФСИН выявил новых военнослужащих ВСУ, причастных к расстрелам мирных жителей Мариуполя, в том числе женщин и детей.

«Это военнослужащий в/ч А-1965 501-го отдельного батальона морской пехоты Валентин Василенко, командир разведроты 36-й бригады морской пехоты старший лейтенант Владислав Стрюков и его подчиненный Артем Бучковский, военнослужащий этой же бригады Ярослав Ивасев», – говорится в сообщении. По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела, подчеркнули в СКР.

По информации ведомства, в Генпрокуратуру ДНР для дальнейшей передачи в судебные органы направлено уголовное дело военнослужащего 23 отдельного мотопехотного батальона Василия Шитри, который участвовал в расстреле мирных жителей.

«Кроме того, на данный момент следственные действия завершены по 17 уголовным делам в отношении украинских военных и националистов. Находятся на завершающем этапе расследования еще пять уголовных дел в отношении пяти командиров», – уточнили в СКР.

Напомним, 20 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и Мариуполя от украинских боевиков. По данным Минобороны, всего с 16 мая сложили оружие 2439 бойцов националистического полка «Азов»* и украинских военнослужащих, которые на протяжении месяца были заблокированы на территории завода.

* В отношении участников экстремистского формирования в России возбуждены уголовные дела

Москва, Наталья Петрова

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