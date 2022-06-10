Российские военные уничтожили технику на аэродроме Днепр

Украинская авиационная техника на аэродроме «Днепр» уничтожена высокоточными ракетами ВС РФ. А под Харьковом разбито предприятие, где ремонтировали военную технику ВСУ, сообщили в Минобороны России.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины. В районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ», – рассказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

За сутки поражены 62 пункта управления, 376 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Высокоточные ракеты разбили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, еще 11 складов уничтожили ракетные войска и артиллерия.

Российскими средствами ПВО за сутки сбиты украинские самолеты Су-25 в Харьковской области и МиГ-29 в Днепропетровской. Уничтожены пять беспилотников и перехвачены четыре ракеты тактического комплекса «Точка-У», три снаряда РСЗО «Ураган».

Также за минувшие сутки российскими войсками поражены 143 огневых позиции украинской артиллерии, в том числе две батареи РСЗО и четыре установки «Град». Разбиты 13 танков и другой бронетехники.

Как сообщал «Новый День», военная разведка Украины пожаловалась, что у национальных войск почти закончились артиллерийские боеприпасы. Теперь ВСУ полагаются на оружие от Запада.

Москва, Наталья Рязанова

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