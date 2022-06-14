«Калибры» уничтожили арсенал артиллерии ВСУ

Ракеты «Калибр» разбили арсенал артиллерии ВСУ и два склада боеприпасов. Российские средства ПВО за сутки сбили МиГ-29 и вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

«Высокоточными ракетами «Калибр» в Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. А также восемь огневых позиций артиллерийских подразделений, в том числе три взвода РСЗО «Град», и два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в Луганской народной республике», – рассказал официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге.

Российские средства ПВО сбили украинские МиГ-29 и вертолет Ми-24, а также девять украинских беспилотников. Перехвачены баллистическая ракета «Точка-У» в районе Вернополье Харьковской области и 14 снарядов РСЗО «Смерч» вблизи Донецка, Александровки, Попасной и Сухой Каменки.

За сутки уничтожены 21 пункт управления, склад горючего в районе Константиновки в ДНР, шесть установок РСЗО «Град», 13 танков и бронированных машин. Российские военные поразили 392 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 59 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений, 14 орудий артиллерии.

Как сообщал «Новый День», украинский военный эксперт Олег Жданов назвал ошибкой подтверждение Киевом численности потерь. Власти надеялись пугающими цифрами подтолкнуть Запад к увеличению военной помощи, но снизили моральный дух населения Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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